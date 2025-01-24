Результаты расследования крушения самолета AZAL под Актау могут быть опубликованы на следующей неделе - вице-премьер

АСТАНА /Trend/ - Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL близ Актау могут быть опубликованы на следующей неделе.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге заявил вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Канат Бозумбаев.

"Это большая международная работа. Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная ее часть будет опубликована министерством транспорта. Рекомендуется опубликовать результаты в течение 30 дней со дня авиапроисшествия. Думаю, что международная комиссия должна уложиться в этот срок", - сказал он.

Кроме того, вице-министр напомнил, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия под эгидой Генеральной прокуратуры.

"Это дело на контроле у транспортного прокурора. Там есть баллистическая экспертиза и взрывотехнической экспертизы. Работа сейчас там продолжается", - добавил Бозумбаев.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.