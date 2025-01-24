UNEC подписал стратегические соглашения с ведущими научными и образовательными учреждениями Узбекистана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация, возглавляемая ректором Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессором Адалатом Мурадовым, в рамках официального визита в столицу Узбекистана Ташкент провела ряд важных встреч и подписала новые перспективы в сферах сотрудничества.

В ходе визита между UNEC и Ташкентским международным университетом (ТМУ), Банковско-финансовой академией (БФА), Ташкентским государственным экономическим университетом (ТГЭУ) и Национальным университетом Узбекистана (НУУ) были подписаны соглашения о расширении сотрудничества.

Вначале делегация UNEC посетила Ташкентский международный университет (ТМУ). Ректор UNEC проф. В ходе переговоров между ректором UNEC, проф. Адалатом Мурадовым и исполнительным директором ТМУ Искандаром Юлдашевым состоялся обмен мнениями по межвузовскому сотрудничеству и совместным проектам. По итогам встречи между сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве.

Позже в Банковско-финансовой академии (БФА) Узбекистана состоялась встреча делегации UNEC. На встрече, организованной ректором БФА, профессором Эльмуродом Хошимовым обсуждались глобальные вызовы в сфере высшего образования и цифровой трансформации. По итогам обсуждений был подписан меморандум о расширении сотрудничества между UNEC и БФA.

Очередной деловой визит состоялся с около 50 тысяч студентами в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ), одном из самых престижных и перспективных высших учебных заведений Узбекистана. Между ректором UNEC Адалатом Мурадовым и ректором ТГЭУ профессором Тулкином Тешабаевым были обсуждены направления сотрудничества и подписан меморандум. Согласно меморандуму, первоначально было решено реализовать программу двойного диплома по программам MBA между UNEC и ТГЭУ.

Важные отношения сотрудничества установлены между UNEC и Центром устойчивого развития Узбекистана. Так, на встрече, состоявшейся с участием председателя правления Центра устойчивого развития Узбекистана Марифжана Усманова, был подписан меморандум о сотрудничестве с Центром исследований устойчивого развития и зеленой экономики имени Низами Гянджеви UNEC.

В меморандуме помимо Азербайджана и Узбекистана с целью изучения состояния реализации глобальных и национальных целей развития предусмотрена подготовка совместных научных проектов, международных конференций, обмен опытом, издание совместных научных статей и журналов и т.д. в других странах, являющихся членами Организации тюркских государств.

Следующее сотрудничество UNEC состоялось с UNEC с Национальным университетом Узбекистана (НУУ).

Так, между ректором НУУ профессором Иномом Меджидовым и представителями UNEC состоялись обширные дискуссии о направлениях сотрудничества. На встрече было подчеркнуто о значении современных вызовов сферы образования, успешных подходов в этой сфере, а также цифровизации образования и науки, применении современных образовательных технологий и международного сотрудничества.

По итогам обсуждений между UNEC и НУУ был подписан меморандум о сотрудничестве, включающий создание новых возможностей в сфере науки и образования и возможностей для более тесного сотрудничества в будущем. В меморандуме также предусматривается реализация программы двойных дипломов между двумя университетами.