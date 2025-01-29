Ожидается, что днем активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане возрастет - председатель участка

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что днем возрастет активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане.

Об этом в среду сообщил Trend председатель 13-го избирательного участка Ясамальского первого избирательного округа №15 Эльшад Миранов.

Он отметил, что на данный момент проголосовало около 250 человек.

По его словам, на участке зарегистрировано 1337 избирателей.

"У нас также имеется переносная урна для голосования, однако нам пока не поступало обращений по этому поводу. В целом активность на участке хорошая. Мы ждем, что активность еще больше возрастет во второй половине дня. Граждане проявляют интерес к выборам",- добавил он.

Напомним, что по состоянию на 10:00, правом голоса на муниципальных выборах в Азербайджане воспользовались 499 тысяч 575 избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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