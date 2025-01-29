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Завершена работа "горячей линии" Совета печати Азербайджана на муниципальных выборах

Общество Материалы 29 января 2025 19:36 (UTC +04:00)
Завершена работа "горячей линии" Совета печати Азербайджана на муниципальных выборах

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня до 19.00 на городской и мобильные телефоны Совета печати, работавшие в режиме "горячей линии", не поступило ни одного звонка от журналистов, освещающих процесс голосования на муниципальных выборах.

Об этом Trend сообщили в Совете печати Азербайджана.

Отмечается, что на этом "горячая линия" Совета завершила свою работу.

"Городской и мобильные номера Совета (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03) работали в режиме "горячей линии" с момента начала голосования и до его окончания. Журналисты имели возможность связаться по указанным номерам и сообщить о каких-либо недоразумениях и проблемах при освещении процесса", - подчеркивается в сообщении.

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