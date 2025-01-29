БАКУ /Trend/ - Названы избирательные округа с наибольшей и наименьшей явкой на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как передает Trend со ссылкой на руководителя Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Азербайджана Фарида Оруджева, по состоянию на 19:00, в Губинском избирательном округе №59 наблюдалась самая высокая явка избирателей на муниципальных выборах. Явка избирателей в этом округе составила 38,50%, или 19 172 человека.

По данным на 19:00, самая низкая явка избирателей была зафиксирована в Мингячевирском избирательном округе №54. Здесь показатель активности составил 24,45%, или 12 291 человек.

Напомним, что голосование на муниципальных выборах на всех избирательных участках в Азербайджане завершилось в 19:00 по бакинскому времени.

По итогам выборов будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах.

Количество избирательных участков, на которых прошло голосование на муниципальных выборах, составило 5 846. Из них 5 734 - постоянные, 112 - временные.

В выборах имели право участвовать 5 961 987 избирателей. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Из 16 092 кандидатов 8 424 выдвинуты 23 политическими партиями. Около 31% кандидатов - женщины, около 82% имеют высшее образование.

На муниципальных выборах было аккредитовано в целом 70 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. Из них 26 260 - наблюдатели от политических партий.

Около 41% кандидатов на муниципальных выборах - лица в возрасте от 21 до 35 лет.