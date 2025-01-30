Пресса США оценила возможности Азербайджана в мирном процессе на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Никто не захочет оказаться между двумя друзьями, которые не могут найти общий язык и часто ссорятся. Азербайджан в последнее время пытается сохранить баланс между своими важными союзниками – Турцией и Израилем.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, об этом говорится в статье Рейчел Авраам, известного политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Дона Грасия под названием "Сможет ли Азербайджан улучшить турецко-израильские отношения?", опубликованной на сайте Ассоциации внешней политики США со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

В статье подчеркивается, что Турция является давним и самым близким союзником Азербайджана, и оба государства считают себя частью одного народа, проживающего в двух странах. С другой стороны, Израиль представляет собой важного партнера Азербайджана с широкими торговыми связями в таких областях, как нефть, вооружение и мобильные телекоммуникации.

Статья ставит вопрос о том, что необходимо предпринять Азербайджану для того, чтобы снизить напряженность между своими союзниками. Турция и Израиль оказали значительную поддержку Азербайджану в различных сферах, особенно во время Второй Карабахской войны. Сотрудничество между этими странами могло бы еще больше укрепить позиции Азербайджана на международной и региональной аренах.

Автор отмечает, что конфликтная ситуация между Турцией и Израилем не отвечает интересам Азербайджана, и, принимая это во внимание, страна стремится использовать все доступные дипломатические средства для посредничества.

Если же Азербайджану удастся наладить отношения между этими двумя государствами, он может превратиться в государство, которое играет роль посредника и регулятора конфликтов на Ближнем Востоке. Политолог уверена, что такое посредничество укрепит безопасность как Азербайджана, так и Израиля с Турцией, а также повысит стабильность в регионе в целом.

Полную статью можно прочитать перейдя по ссылке:

https://foreignpolicyblogs.com/2025/01/23/can-azerbaijan-mend-turkish-israeli-relations/

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