Проект Итало-азербайджанского университета олицетворяет дружбу между двумя странами - посол

БАКУ /Trend/ - Проект Итало-азербайджанского университета олицетворяет дружбу между двумя странами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо на церемонии открытия новых специальностей по коммуникационному дизайну и градостроительству в рамках проекта Итало-азербайджанского университета в университете ADA.

"Я искренне считаю, что этот проект не только символизирует успех, который уже его сопровождает, но и несет в себе нечто большее — он затрагивает глубинные аспекты наших умов и душ. Это олицетворение искренней дружбы между нашими странами, основанной на стремлении к знаниям, культуре и обмену опытом. Наша готовность учиться друг у друга, перенимать лучшие практики и расти вместе — вот что действительно нас отличает", - сказал посол.

Дипломат также выразил благодарность итальянским университетам, которые участвуют в этом проекте.

"Итало-азербайджанский университет становится реальностью. Если оглянуться назад, это кажется невероятным, что церемония закладки фундамента состоялась всего 3 года назад. Тому факту, что университет превращается в историю успеха, мы в первую очередь обязаны вашей преданности, вашей страсти и упорству", - добавил он.