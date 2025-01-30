До сентября 2025 года ожидается открытие здания Итало-азербайджанского университета - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - До сентября 2025 года ожидается открытие здания Итало-азербайджанского университета.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на церемонии открытия новых специальностей по коммуникационному дизайну и градостроительству в рамках проекта Итало-азербайджанского университета в университете ADA.

По его словам, с нового учебного года 160 студентов начнут обучение в Итало-азербайджанском университете.

Напомним, что 2 апреля 2022 года в кампусе университета АDА в Баку состоялась церемония закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета. В его структуре будут работать два института: Институт сельского хозяйства и наук о питании, а также Институт дизайна и архитектуры. Также будут построены студенческие общежития.