БАКУ /Trend/ - Подготовлены проекты по реконструкции канализационной системы в городе Баку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании рабочей группы "Подключение к водной сети" заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Этибар Мамедов во время церемонии презентации реформ и новых тарифов по "Подключению к водной сети".

Он отметил, что проекты были представлены в соответствующие структуры.

"В ближайшее время будет принята государственная программа по реализации этих проектов, а именно по строительству крупных тоннелей и канализационных коллекторов. Уже даны соответствующие поручения, и в ближайшем будущем не возникнут серьезные проблемы с подключением к канализации",- добавил он.

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