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В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января"

Общество Материалы 30 января 2025 22:17 (UTC +04:00)
В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января"

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января".

Как сообщает Trend, в рамках «Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется модернизировать транспортную развязку "20 Января".

Согласно программе, в 2025-2026 годах будет подготовлена проектная документация, проведены строительные и реконструкционные работы, после чего модернизированная транспортная развязка будет введена в эксплуатацию. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность и разгрузить дорожное движение в одном из ключевых узлов города.

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