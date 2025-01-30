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Названы сроки строительства автодороги "поселок Г.З.Тагиев - Сальян"

Общество Материалы 30 января 2025 22:38 (UTC +04:00)
Названы сроки строительства автодороги "поселок Г.З.Тагиев - Сальян"
Фото: Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Будет построена автодорога "поселок Г.З.Тагиев - Сальян".

Как сообщает Trend, в рамках «Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется строительство автодороги "поселок Г.З. Тагиев - Сальян".

Согласно программе, в 2025-2030 годах будет подготовлена проектная документация, проведены работы по строительству и реконструкции, после чего дорога будет введена в эксплуатацию, улучшив транспортную доступность и связь между регионами.

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