В Азербайджане завершились учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершились учебные сборы с группой призванных из запаса военнообязанных, проведенные согласно плану подготовки на 2025 год в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

По случаю завершения учебных сборов состоялась церемония закрытия.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что в ходе сборов, направленных на совершенствование боевых навыков военнообязанных, были проведены теоретические и практические занятия по строевой, тактической, военно-медицинской, специальной и другим видам подготовки. В соответствии с планом сборов военнообязанные были обучены тактико-техническим характеристикам, правилам эксплуатации и методам боевого применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале Азербайджанской Армии.

Кроме того, было проверено морально-психологическое состояние военнообязанных, проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

Было отмечено, что в ходе учебных сборов были достигнуты все поставленные цели.

В заключение группе военнообязанных, отличившихся на сборах, были вручены почетные грамоты.

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