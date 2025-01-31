Гормоны играют важную роль в функционировании органов и систем организма - эндокринолог Минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гормоны играют важную роль в функционировании органов и систем организма.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом сказала эндокринолог Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева Минздрава Гюнель Махмудова.

Она отметила, что гормональное здоровье – это нормальное функционирование эндокринной системы в целом и сбалансированный уровень гормонов в организме.

"Гормоны играют важную роль в функционировании органов и систем организма, и обеспечивают общее развитие организма. Кроме того, гормоны являются специфическими продуктами эндокринных желез и влияют на весь организм. Они оказывают дистанционное действие, распространяясь через кровь или лимфу.

Между нервной системой и эндокринной системой существует очень тесная связь.

Когда эндокринные железы выделяют слишком много или слишком мало гормонов, то это становится причиной гормонального дисбаланса.

Гормональный дисбаланс возникает вследствие различных эндокринологических заболеваний",- отметила врач.

Образцы крови для анализа на гормоны обычно берутся утром натощак.

"К ним в основном относятся гормоны щитовидной железы (тироксин свободный (Т4 свободный) и трийодтиронин свободный (Т3 свободный)), инсулин и гормоны гипофиза (пролактин, ЛГ, ФСГ, ТТГ и др). Для определения уровня гормона пролактина образец крови следует брать через 2 часа после пробуждения, когда пациент находится в спокойном состоянии. У женщин синтез половых гормонов изменяется в течение менструального цикла. Образцы крови для анализа на половые гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол и т. д.) следует брать в фолликулярную фазу менструального цикла у женщин, на 2-5-й день.

Для проверки некоторых гормонов используются динамические тесты. Гормон роста секретируется пульсирующе, достигая наивысшего уровня ночью. Поэтому гормон роста сам по себе не тестируется. Тестирование на инсулиновую гипогликемию проводится в условиях стационара. Пациентам с подозрением на надпочечниковую недостаточность проводится тест стимуляции АКТГ (Адренокортикотропный гормон), а для выявления пациентов с синдромом Кушинга - тест на подавление дексаметазона. При некоторых эндокринологических заболеваниях исследуют количество гормонов или метаболитов в суточной моче. К ним относятся 24-ти часовой уровень кортизола в моче, 17-кетостероидов (КС), катехоламинов, метанефрина, кальция и др",- отметила она.

При некоторых генетических заболеваниях наблюдается гормональный дисбаланс.

"К таким заболеваниям относятся синдромы Шерешевского-Тернера (СШТ), Клайнфельтера, синдром Кальмана, синдром Прадера-Вилли, синдромы множественной эндокринной неоплазии (МЭН) и др. Помимо низкого роста, у пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера наблюдается также дисгенезия гонад. Их шеи, словно крыльями, с обеих сторон соединены с плечами.

Волосы на голове начинаются спереди до бровей, а на затылке они начинаются очень низко, почти от плеч. У этих пациентов также наблюдается полидактилия (наличие большего количества пальцев, чем обычно), врожденные пороки сердца (стеноз аорты), гипотиреоз и остеопороз. У пациентов с синдромом Кальмана развивается гипогонадотропный гипогонадизм и аносмия (потеря обоняния). У пациентов с синдромом Клайнфельтера часто встречаются бесплодие и гинекомастия, а уровень тестостерона становится низким. Синдром Прадера-Вилли характеризуется гипогонадотропным гипогонадизмом, гиперфагией и ожирением, хронической мышечной гипотонией",- заявила эндокринолог.

Г.Махмудова говорит, что гестационный сахарный диабет (ГСД) — это тип диабета, который отсутствует до беременности и диагностируется во время беременности.

"Развитие инсулинорезистентности вследствие метаболических изменений во время беременности приводит к повышению потребности в инсулине и нарушению толерантности к глюкозе.

Беременные женщины проходят рекомендуемые осмотры у гинеколога в течение каждого триместра беременности. Всем беременным женщинам следует пройти тест на уровень глюкозы натощак во время первого дородового визита. Всем беременным женщинам с нормальным уровнем глюкозы натощак следует пройти ПГТТ (пероральный тест на толерантность к глюкозе) на 24–28-й неделе беременности. В настоящее время ПГТТ проводится в один или два этапа. Это важно для выявления гестационного диабета. При ГСД углеводный обмен нарушается в меньшей степени, и для его регуляции с помощью диеты мы обычно достигаем целевых значений глюкозы в крови. Если мы не достигаем целевых показателей глюкозы в крови, мы переходим на лечение инсулином (инсулиновая терапия).

Всех беременных женщин с гестационным диабетом следует научить правильно измерять уровень глюкозы в крови в домашних условиях. У некоторых беременных женщин с ГСД после родов уровень глюкозы в крови нормальный. При этом они по-прежнему подвержены риску развития диабета в будущем. Поэтому, даже если уровень глюкозы в крови в послеродовом периоде нормальный, ПГТТ следует провести повторно через 4–12 недель",- также сказала врач.

Диагностика заболеваний щитовидной железы осуществляется путем определения уровня свободных гормонов Т4, Т3 и тиреотропный гормон (ТТГ) в крови, ультразвукового исследования щитовидной железы, а при необходимости — сцинтиграфии щитовидной железы и тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы.

"Гормоны щитовидной железы — это кальцитонин, свободный Т4 и свободный Т3, а ТТГ является гормоном гипофиза. Гипофиз напрямую контролирует щитовидную железу. Три четверти гормонов щитовидной железы, циркулирующих в периферической крови, составляют тироксин, а одна четверть — трийодтиронин. Эти гормоны обеспечивают рост. При дефиците этих гормонов у пациентов наблюдается утомляемость, общая слабость, сухость кожи, отеки лица и рук, сонливость. В то же время, при дефиците пациенты жалуются на непереносимость жары, склонность к диарее, потерю веса, раздражительность и др",- добавила врач.

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