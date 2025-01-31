Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)

Общество Материалы 31 января 2025 14:15 (UTC +04:00)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)

Читайте Trend в

В Баку на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова при поддержке ВТБ (Азербайджан) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый дню рождения Владимира Высоцкого.

На концерте выступили актёры, танцоры и певцы. Артисты Русского Драматического театра, театра пантомимы и Музыкального театра исполнили стихи и песни Высоцкого.

«Интерес к творчеству Высоцкого сохраняется, и он остаётся кумиром миллионов. Его произведения, как порывистый ветер, проникают в сердца людей и остаются там навсегда, как у многих азербайджанских поклонников артиста», - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Биография Владимира Высоцкого часто пересекается с Баку. В юности он приезжал сюда с семьёй, а позже неоднократно отдыхал здесь, снимался и встречался с друзьями. Последняя поездка Высоцкого в Баку состоялась незадолго до его смерти, когда он играл в фильме Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», часть эпизодов которого снималась в столице республики.

ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости