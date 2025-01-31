ВТБ (Азербайджан) поддержал памятный концерт, посвящённый Владимиру Высоцкому (ФОТО)

В Баку на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова при поддержке ВТБ (Азербайджан) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый дню рождения Владимира Высоцкого.

На концерте выступили актёры, танцоры и певцы. Артисты Русского Драматического театра, театра пантомимы и Музыкального театра исполнили стихи и песни Высоцкого.

«Интерес к творчеству Высоцкого сохраняется, и он остаётся кумиром миллионов. Его произведения, как порывистый ветер, проникают в сердца людей и остаются там навсегда, как у многих азербайджанских поклонников артиста», - прокомментировал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Биография Владимира Высоцкого часто пересекается с Баку. В юности он приезжал сюда с семьёй, а позже неоднократно отдыхал здесь, снимался и встречался с друзьями. Последняя поездка Высоцкого в Баку состоялась незадолго до его смерти, когда он играл в фильме Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», часть эпизодов которого снималась в столице республики.