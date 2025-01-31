Видеокадры из дома в Агджабеди, где произошел взрыв ручной гранаты

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в поселке Хиндарх Агджабединского района в доме произошел взрыв ручной гранаты.

Как сообщает в пятницу Trend, в результате взрыва пять человек погибли (3 из них - несовершеннолетние), еще двое получили ранения.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство двух и более лиц по неосторожности) и 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) УК АР, проводится предварительное следствие.

Представляем вниманию читателей видеокадры снятые в доме, в котором произошел инцидент.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!