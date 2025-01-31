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Видеокадры из дома в Агджабеди, где произошел взрыв ручной гранаты

Общество Материалы 31 января 2025 15:53 (UTC +04:00)
Видеокадры из дома в Агджабеди, где произошел взрыв ручной гранаты

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в поселке Хиндарх Агджабединского района в доме произошел взрыв ручной гранаты.

Как сообщает в пятницу Trend, в результате взрыва пять человек погибли (3 из них - несовершеннолетние), еще двое получили ранения.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района возбуждено уголовное дело по статьям 124.2 (убийство двух и более лиц по неосторожности) и 228.1 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) УК АР, проводится предварительное следствие.

Представляем вниманию читателей видеокадры снятые в доме, в котором произошел инцидент.

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