Молодежный совет ОЗА провел мероприятие на тему возвращения в Западный Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Общине Западного Азербайджана (ОЗА) состоялось мероприятие на тему "Возвращение в Западный Азербайджан", организованное Молодежным советом Общины.

Как сообщает Trend, мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах и общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, затем прозвучал Государственный гимн.

Выступая на мероприятии, председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли отметил важную роль молодежи в пропаганде реалий о Западном Азербайджане.

Председатель Совета старейшин Общины Западного Азербайджана и комитета здравоохранения Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов в своем выступлении подчеркнул важность активного участия молодежи в вопросе возвращения в Западный Азербайджан.

Он также рассказал о государственных программах, связанных с образованием молодежи за рубежом, отметив, что только в прошлом году этими программами воспользовались около 300 студентов.

Председатель Молодежного совета Общины Западного Азербайджана и комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса Шахин Исмаилов отметил важность того, чтобы молодежь имела более подробную информацию о Западном Азербайджане. Он подчеркнул, что молодежь играет важную роль в распространении реалий о Западном Азербайджане.

Председатель Общественного объединения "İrəli" Шахин Рахманлы коснулся деятельности организации, которую он представляет, совместно с Общиной Западного Азербайджана, и подчеркнул, что молодежь проявляет активность во всех проводимых мероприятиях.

Активные члены Общины Западного Азербайджана Гасан Ахмедов и Фидан Ибрагимова во время выступления на мероприятии на своем примере подчеркнули, что молодежь понимает свою ответственность в связи с вопросом Западного Азербайджана и продолжит усилия в этом направлении.

Затем состоялось награждение 15 представителей молодежи родом из Западного Азербайджана и добившихся ряда успехов, а также 10 молодежных организаций за плодотворное сотрудничество с Общиной. 30 молодым людям, участвовавшим в различных мероприятиях Общины, были вручены членские удостоверения.

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