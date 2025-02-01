Награждение президентской премией вдохновляет меня на еще большие успехи - Шовкет Магеррамова

БАКУ /Trend/ - Награждение президентской премией вдохновляет меня на еще большие успехи.

Об этом Trend сказала Шовкет Магеррамова, одна из представителей молодежи, удостоенных накануне президентской премии.

"Новость о том, что я удостоена президентской премии, мне сообщила коллега. Я была очень взволнована, увидев в распоряжении Президента Ильхама Алиева свое имя", - сказала она.

Ш.Магеррамова отметила, что эта премия вдохновляет ее на еще большие успехи.

"Для меня большая честь быть удостоенной этой премии Президентом Ильхамом Алиевым. С получением этой премии также повышается моя ответственность. Я надеюсь, что всегда буду оправдывать это доверие, оказанное мне. Это огромная мотивация, и это вдохновляет на большие успехи. Молодежная политика Президента Ильхама Алиева создает условия для того, чтобы молодежь играла важную роль в построении будущего страны, и создает основу для доведения их потенциала до самого высокого уровня. При поддержке этой политики формируется более активная, творческая молодежь, которая вносит свой вклад в развитие страны", - сказала она.

Ш.Магеррамова отметила, что в будущем она хочет быть автором и участником различных проектов и развиваться в сфере искусства, поддерживать развитие молодых режиссеров.

"У меня есть фильм, который находится на заключительной стадии создания, и я планирую отправить его на различные фестивали", - добавила она.

Также Ш.Магеррамова поздравила всех молодых людей с Днем молодежи, пожелала им успехов в деятельности.

Напомним, что минувшим днем Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2025 год.

Президентские премии для молодежи на 2025 год предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, сфере инноваций и предпринимательства:

Агаларову Мирджавиду Эльшад оглу

Аждарли Айтадж Джейхун гызы

Азимову Рустаму Бакир оглу

Гаджибейли Рафаэлю Сиявуш оглу

Исрафиловой Фатиме Сеймур гызы

Магеррамовой Шовкет Фикрет гызы

Мамедзаде Вугару Абдулали оглу

Мурадовой Жале Тарлан гызы

Нурузаде Омару Иман оглу

за совместную деятельность:

Абдуллаеву Нихату Рауф оглу

Алиевой Ляман Ахад гызы.