Определен новый состав дисциплинарной и счетной комиссий парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав дисциплинарной и счетной комиссий Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был обсужден на проходящем сегодня первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

Новый состав дисциплинарной комиссии утвержден следующим образом:

1. Джафаров Кямал

2. Гасанова Афет

3. Ибрагимгызы Малахат

4. Ибрагимов Эльдар

5. Гафаров Кямаледдин

6. Магамалиев Насиб

7. Мамедов Хикмет

8. Мамедов Машхур

9. Моллазаде Асим

10. Мохбалыев Саттар

11. Сафаров Низами.

В новый состав счетной комиссии вошли 7 человек.

1. Гамзаев Нагиф

2. Гусейнова Севиндж

3. Гулиев Эльдар

4. Мамедов Солтан

5. Мурадов Ровшан

6. Салманова Сабина

7. Забелин Михаил.

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