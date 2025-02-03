БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", которая обсуждалась сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 2025 года.

Внесенными в закон изменениями будет утверждено "Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики в честь 150-летия Азербайджанской национальной печати (1875-2025)".

В Положении говорится, что юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150-летие Азербайджанской национальной печати (1875-2025) " будут награждаться граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии медиа-сферы, плодотворно работающие в этой сфере или отличившиеся в сотрудничестве со СМИ.

Законопроект был принят в первом чтении.

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