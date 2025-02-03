Парламент Азербайджана утвердил минимальный размер трудовой пенсии

БАКУ /Trend/ - Минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане с 1 февраля 2025 года будет установлен в размере 320 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О трудовых пенсиях".

На состоявшемся сегодня первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года законопроект был принят в первом чтении.

Отметим, что согласно действующему законодательству, минимальный размер трудовой пенсии установлен с 1 февраля 2023 года в размере 280 манатов.

Напомним, что 23 декабря 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения". В распоряжении Кабинету министров поручено за месяц представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о доведении минимального размера трудовой пенсии с 1 февраля 2025 года до 320 манатов.

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