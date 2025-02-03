В Азербайджане продлевается срок приостановления проверок в сфере предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлевается до 1 января 2026 года.

Как сообщает в понедельник Trend, данный вопрос нашел свое отражение в предлагаемой поправке к закону "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

На состоявшемся сегодня первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года законопроект был принят в первом чтении.

Согласно действующему законодательству, проверки в сфере предпринимательства приостановлены до 1 января 2025 года.

Отметим, что в целях стимулирования развития предпринимательства в стране с 1 ноября 2015 года были приостановлены проверки, кроме тех, которые указаны в статье 2.1 закона.

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