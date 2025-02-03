Средства, полученные библиотеками и музеями Азербайджана от хозяйственной деятельности, будут использованы для различных целей

БАКУ /Trend/ - Средства, полученные от хозяйственной деятельности, которой библиотеки и музеи Азербайджана занимаются в соответствии с их уставом и в порядке, установленном законодательством, будут направляться на различные цели..

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенном изменении в законы "О библиотечном деле" и "О музеях", которое обсуждалось сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) 2025 года.

Согласно изменениям, средства, полученные библиотеками от хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с их уставами (за исключением негосударственных библиотек), будут использоваться в порядке, установленном органом (учреждением), определённым соответствующим органом исполнительной власти.

Таким образом, доходы, полученные музеями от хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с их уставами (положениями) в порядке, установленном законодательством (за исключением музеев, находящихся в муниципальной собственности и особой собственности), будут использоваться в порядке, установленном органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В соответствии с действующим законодательством библиотеки могут заниматься хозяйственной деятельностью в соответствии со своим уставом в порядке, установленном законодательством. Средства, полученные от этой деятельности, остаются в распоряжении библиотеки. Музеи также могут заниматься хозяйственной деятельностью в соответствии со своими уставами (положениями) в порядке, установленном законодательством. Доходы от этой деятельности в полном объеме остаются в распоряжении музеев.

Отметим, что законопроект подготовлен в целях устранения существующего противоречия в законодательстве, касающегося управления доходами, получаемыми учреждениями культуры от внебюджетной деятельности. Таким образом, в результате изменения устраняется коллизия между структурными элементами упомянутых нормативно-правовых актов.

Законопроект принят в третьем чтении.

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