В Азербайджане создадут специальный электронный портал для продажи изделий ручной работы лицами с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создан специальный электронный портал по продаже изделий ручной работы лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О социальном страховании" и предложенной поправке к Налоговому кодексу, которые обсуждались сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) 2025 года.

Согласно проекту, на портале будут регистрироваться лица с ограниченными возможностями, занимающиеся продажей изделий ручной работы.

После вычета налогов с дохода от продажи, средства будут перечисляться на банковский счет, открытый для лица с ограниченными возможностями здоровья. Зарегистрированные на портале лица с ограниченными возможностями здоровья будут освобождены от постановки на учет в налоговых органах, расчета налогов, составления налоговой отчетности и представления ее в налоговый орган. Все эти процедуры будут осуществляться в электронном виде через портал.

С выручки от продажи изделий ручной работы будет предусмотрен вычет налога по ставке 2 процента у источника оплаты. После вычета налогов с дохода от продажи изделий ручной работы они будут переведены на банковский счет, открытый для лица с ограниченными возможностями. Кроме того, доходы от продажи изделий ручной работы будут относиться к видам доходов, с которых не рассчитывается обязательный государственный социальный страховой взнос.

Отметим, что проектом не устанавливаются новые налоги для лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих продажу изделий ручной работы. Действующие в настоящее время в Налоговом кодексе налоговые режимы будут применяться при условии постановки лиц данной категории на учет в налоговых органах.

Законопроект был принят в первом чтении.

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