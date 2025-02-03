В Азербайджане анулированы результаты муниципальных выборов на пяти избирательных участках Имишли

БАКУ /Trend/ - По Имишлинскому избирательному округу № 81 на участках № 42, 43, 44, 45, 46 анулированы результаты муниципальных выборов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, сообщает Trend.

Она отметила, что на этих избирательных участках были проведены выборы в Баджираванский муниципалитет.

Согласно решению ЦИК, результаты выборов на этих участках были признаны недействительными.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.

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