Избраны председатель и секретарь Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялось первое заседание новосформированной Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.

На заседании под председательством члена комиссии Сабины Салмановой были рассмотрены организационные вопросы, сообщает Trend.

В результате голосования председателем комиссии был избран Эльдар Гулиев, а секретарем - Михаил Забелин.

В заседании приняли участие члены комиссии Солтан Мамедов, Нагиф Гамзаев, Севиндж Гусейнова и Ровшан Мурадов.

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