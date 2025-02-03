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Избраны председатель и секретарь Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

Общество Материалы 3 февраля 2025 20:28 (UTC +04:00)
Избраны председатель и секретарь Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялось первое заседание новосформированной Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.

На заседании под председательством члена комиссии Сабины Салмановой были рассмотрены организационные вопросы, сообщает Trend.

В результате голосования председателем комиссии был избран Эльдар Гулиев, а секретарем - Михаил Забелин.

В заседании приняли участие члены комиссии Солтан Мамедов, Нагиф Гамзаев, Севиндж Гусейнова и Ровшан Мурадов.

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