Летевший рейсом Гонконг-Лондон самолет совершил вынужденную посадку в Баку

БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс Гонконг – Лондон, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной этому стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщили Trend в пресс-службе аэропорта, самолет Airbus A350 благополучно приземлился в аэропорту в 19:08 по местному времени.

Пассажиру была оперативно оказана первичная медицинская помощь, после чего он, после оценки состояния его здоровья, был немедленно доставлен в медицинское учреждение.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярно проводит тренинги по реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров и членов экипажа на высоком уровне.

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