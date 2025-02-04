БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся дополнения и изменения в общие требования к рекламе.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О рекламе", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по аграрной политике.

Согласно законопроекту, товары, производство (реализация) которых является обязательным требованием для лицензирования, сертификации, могут рекламироваться только при наличии соответствующих подтверждающих документов. В этом случае в рекламе должны быть указаны номер лицензии и (или) сертификата, дата его выдачи и наименование органа, его выдавшего. При невозможности указания этих сведений в силу специфики рекламодателя следует проинформировать о наличии соответствующей лицензии и (или) сертификата и создать условия для ознакомления потребителя рекламы с соответствующей информацией.

Информация, представленная в рекламе о товаре, должна быть выражена в открытой и понятной потребителю рекламы форме.

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