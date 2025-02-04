Самолет AZAL с начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полета состоянии

БАКУ /Trend/ - Самолет AZAL с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полета состоянии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предварительном отчете о расследовании крушения самолета близ Актау 25 декабря 2024 года.

«Пассажирский самолет «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»(«AZAL»), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полета состоянии.

Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR.

Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR», - говорится в отчете.