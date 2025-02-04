БАКУ /Trend/ - Начата работа по подготовке окончательного отчета о крушении самолета Azerbaijan Airlines.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы близ Актау 25 декабря 2024 года.

«В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения. Работа по подготовке окончательного отчета уже начата Республикой Казахстан и другими государствами, участвующими в расследовании», - говорится в материале.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения погибли 39 человек, 27 были ранены и доставлены в больницу. Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.