БАКУ /Trend/ - В законодательство Азербайджана вводится понятие "Азербайджанский язык жестов".

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О правах инвалидов", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, в целях обеспечения понятия "Азербайджанский язык жестов" в закон будет добавлена новая статья с содержанием "Обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями к информации".

Таким образом, Азербайджанский язык жестов будет официально признан языком общения для лиц с ограниченными возможностями слуха при устном использовании государственного языка Азербайджанской Республики.

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