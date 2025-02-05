Разъяснены правила пользования приложением "Электронный рецепт"

БАКУ /Trend/ - Приложение "Электронный рецепт" предназначено для использования врачами, фармацевтами и пациентами в качестве единой системы, и процесс использования этого приложения очень прост.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице минздрава в Instagram.

"В целях обеспечения доступности мобильного приложения Reseptim на официальных интернет-ресурсах министерства здравоохранения (www.sehiyye.gov.az, www.e-health.gov.az) с января 2024 года размещены специальные ссылки. Отсканировав QR-коды, указанные в этих ссылках, с помощью соответствующих мобильных устройств можно загрузить мобильное приложение Reseptim. Доступ к мобильному приложению Reseptim осуществляется через «Цифровой вход» (Digital Login).

После входа в приложение лицам, использующим функцию «Выбор профиля» (Profil Seçimi) для назначения электронного рецепта, необходимо выбрать соответствующий профиль. Профиль для врачей позволяет им видеть все выписанные ими электронные рецепты, а также список пациентов, прошедших обследование", - сказала она.

С. Магеррамова сообщила, что если врач работает в нескольких медицинских учреждениях, то он должен выбрать текущее медицинское учреждение, в котором он выписывает рецепт, через функцию «Выбор профиля».

"Кроме того, мобильное приложение Reseptim также предоставляет врачам возможность фиксировать в электронных рецептах инструкции по применению лекарственных препаратов и ограничения по дозировке. В приложении можно использовать такие функции, как просмотр списка врачей, выписавших электронные рецепты, отслеживание выписанных рецептов, просмотр списка аптек, а также использование системы поиска лекарств. Подробная информация о том, как пользоваться приложением, изложена в специальных видеоинструкциях. Просмотр инструкций доступен по следующей ссылке: https://bit.ly/4hzwBI1", - сказала она.

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