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Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)

Общество Материалы 5 февраля 2025 15:41 (UTC +04:00)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)

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Президент и основатель компании «AWE Consulting» Тата Чолария и генеральный директор компании по Азербайджану Эльмира Джавадова посетили Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

На встрече с ректором UNEC Тата Чолария рассказала об основанной ею компании. Она отметила, что «AWE Consulting» глобальная консалтинговая компания, специализирующаяся на регенеративном маркетинге, передовых бизнес-стратегиях и преобразующих идеях, ориентированных на устойчивое развитие, а также на социальное воздействие.

Затем между сторонами состоялись обсуждения вопросов повышения качества образования в сфере маркетинга, коммуникаций и инноваций в высших учебных заведениях, а также обмена опытом и реализации совместных инициатив в этом направлении. По итогам обсуждений между ректором Адалатом Мурадовым и Тата Чолария был подписан меморандум о сотрудничестве.

В меморандуме предусматривается обмен академическими и профессиональными знаниями между университетом и консалтинговой компанией, организация совместных тренингов в области маркетинга и коммуникаций, возможности участия преподавателей, сотрудников и студентов в различных обучающих и исследовательских инициативах, реализация программ непрерывного образования и т. д.

В то же время обеспечение качества маркетингового образования в UNEC на уровне самых современных требований совместно с Kotler Impact, основанным Филипом Котлером, Институтом качества обслуживания (SQI), основанным Джоном Шоулом, а также Институтом Лео определяется как одна из главных целей сотрудничества.

Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)
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