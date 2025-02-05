Между UNEC и компанией «AWE Consulting» подписан меморандум (ФОТО)

Президент и основатель компании «AWE Consulting» Тата Чолария и генеральный директор компании по Азербайджану Эльмира Джавадова посетили Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

На встрече с ректором UNEC Тата Чолария рассказала об основанной ею компании. Она отметила, что «AWE Consulting» глобальная консалтинговая компания, специализирующаяся на регенеративном маркетинге, передовых бизнес-стратегиях и преобразующих идеях, ориентированных на устойчивое развитие, а также на социальное воздействие.

Затем между сторонами состоялись обсуждения вопросов повышения качества образования в сфере маркетинга, коммуникаций и инноваций в высших учебных заведениях, а также обмена опытом и реализации совместных инициатив в этом направлении. По итогам обсуждений между ректором Адалатом Мурадовым и Тата Чолария был подписан меморандум о сотрудничестве.

В меморандуме предусматривается обмен академическими и профессиональными знаниями между университетом и консалтинговой компанией, организация совместных тренингов в области маркетинга и коммуникаций, возможности участия преподавателей, сотрудников и студентов в различных обучающих и исследовательских инициативах, реализация программ непрерывного образования и т. д.

В то же время обеспечение качества маркетингового образования в UNEC на уровне самых современных требований совместно с Kotler Impact, основанным Филипом Котлером, Институтом качества обслуживания (SQI), основанным Джоном Шоулом, а также Институтом Лео определяется как одна из главных целей сотрудничества.