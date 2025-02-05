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В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 5 февраля 2025 16:39 (UTC +04:00)
В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе проведения инженерных работ на территории в Карабахском регионе были обнаружены боеприпасы, принадлежавшие армянским вооружённым формированиям и незаконным армянским вооружённым отрядам.

Об этом в среду сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана на территории Агдеринского района были конфискованы 1 СВД, 1 РПК-74М, 1 АК-74М, 1 ручной гранатомет, 2 прибора ночного видения и 1 глушитель для автомата.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

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В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)
В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)
В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)
В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)
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