В Агдере обнаружены боеприпасы - Миноброны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе проведения инженерных работ на территории в Карабахском регионе были обнаружены боеприпасы, принадлежавшие армянским вооружённым формированиям и незаконным армянским вооружённым отрядам.

Об этом в среду сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений армии Азербайджана на территории Агдеринского района были конфискованы 1 СВД, 1 РПК-74М, 1 АК-74М, 1 ручной гранатомет, 2 прибора ночного видения и 1 глушитель для автомата.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.

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