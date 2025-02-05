В Азербайджане прибавки к пенсиям за январь будут выплачены вместе с пенсией за февраль

БАКУ /Trend/ - Новое распоряжение главы государства "Об индексации трудовых пенсий" позволяет обеспечить дальнейшее повышение пенсий в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, а также успешно продолжить в этом году мероприятия в области укрепления социальной защиты пенсионеров.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Trend.

Он отметил, что все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, повышаются с 1 января текущего года, индексируясь на 8,1 процента в соответствии с годовым ростом среднемесячной заработной платы в 2024 году, согласно информации, представленной Госкомстатом.

"Повышение пенсий осуществляется в автоматическом режиме через электронную систему, без необходимости для пенсионеров подавать какие-либо документы. Прибавки к пенсиям за январь будут выплачиваться вместе с пенсией за февраль. Повышение пенсий путем индексации распространяется на всех пенсионеров (в том числе военнослужащих, являющихся пенсионерами, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть охватывает 1,1 миллиона пенсионеров, с выделением дополнительно 534 миллионов манатов в год", - добавил он.

По словам Х.Мамишева, распоряжением главы государства пенсионный капитал, зарегистрированный до 1 января 2025 года на индивидуальных счетах застрахованных лиц в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год, также индексируется и увеличивается на 2,2 процента. Это также свидетельствует о том, что пенсионный капитал на индивидуальных счетах работающих лиц увеличивается не только на основе отчислений на социальное страхование из их заработной платы за каждый месяц, но и на основе индексации государством в начале каждого года.

Отметим, что в соответствии с распоряжением главы государства от 23 декабря 2024 года, в рамках нового пакета социальных реформ, с начала 2025 года минимальная заработная плата была увеличена с 345 манатов до 400 манатов с ростом на 16 процентов. С 1 февраля планируется увеличить минимальную пенсию с 280 манатов до 320 манатов с ростом на 14,3 процента. Пособия и стипендии также будут увеличены в ближайшие месяцы.

"В целом по очередному пакету социальных реформ, который был реализован с начала этого года, дополнительно выделены 1,4 миллиарда манатов на новые повышения социальных выплат, которые охватывают 3 миллиона граждан", - подчеркнул Х.Мамишев.

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