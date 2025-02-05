В Азербайджане ежегодно на новые надбавки к пенсиям будут расходоваться дополнительно 530 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, будут проиндексированы на 8,1 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платой на 2024 год, согласно данным Государственного комитета по статистике.

Об этом сказал председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Хималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации и повышению пенсий, сообщает Trend.

Отмечено, что надбавки будут применяться с 1 января текущего года, а надбавки к пенсиям за январь будут выплачены пенсионерам одновременно с пенсией за февраль.

Например, если по состоянию на 1 января текущего года размер пенсии составлял 500 манатов, то с 1 января текущего года эта сумма увеличится на 8,1 процента, или на 40 манатов, до 540,5 маната, а прибавка за январь в размере 40 манатов будет добавлена ​​к пенсии за февраль.

На эти новые надбавки ежегодно будет расходоваться дополнительно 530 миллионов манатов, что охватит в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров.

Отмечено, что повышения осуществляются автоматически через электронную систему и пенсионерам не нужно подавать никаких документов.