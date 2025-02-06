ИТ-системы ОАО "Azəristiliktəchizat" перенесены в "Правительственное облако"

БАКУ /Trend/ - Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного указа завершен процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — ОАО «Azəristiliktəchizat».

ОАО «Azəristiliktəchizat» полностью перенесло свои информационные системы и ресурсы в бакинский дата-центр, относящиеся к ООО «AzInTelecom» при министерстве цифрового развития и транспорта. ОАО «Azəristiliktəchizat» обеспечило высокую доступность своих критически важных систем, разместив свои информационные системы в «Правительственном облаке». Переход на «Правительственное облако» предоставило доступ к «Виртуальному серверу» - IaaS (Infrastructure-as-a-Service), и облачной услуге резервного копирования BaaS (Backup-as-a-Service).

Исполнителем проекта «Правительственное облако», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, является ООО «AzInTelecom». В ходе реализации перехода осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры «AzInTelecom», находящиеся в городах Баку и Евлах. Следует отметить, что данное решение не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность их информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО «AzInTelecom» является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия «TIER III». Помимо этого, дата-центры, расположенные в Баку и Евлахе, соответствуют требованиям сертификатов «ISO 20000», «ISO 22301» и «ISO 27001».