Лечение четырех раненых в результате крушения самолета AZAL продолжается в медучреждениях Азербайджана - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Лечение четырех человек (троих женщин и одного мужчины), получивших ранения в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, продолжается в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В четверг в ответ на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что лечение 1 человека (женского пола) проводится в Yeni Klinika, физиотерапевтическое лечение 2 человек (мужского и женского пола) - в Медицинском реабилитационном центре, а лечение одного человека (женского пола) - в Балакянской центральной районной больнице по собственному желанию.

Пациентка, поступившая в отделение интенсивной терапии Yeni Klinika и перенесшая операцию, в настоящее время проходит стационарное лечение в данном медицинском учреждении. Её состояние оценивается как средней тяжести.

Состояние каждого из лиц, проходящих лечение в Медицинском реабилитационном центре, оценивается как удовлетворительное. Их лечение продолжается в терапевтическом отделении.

Состояние пациента, проходящего лечение в хирургическом отделении Балакянской центральной районной больницы, стабильно и оценивается как средней тяжести.

Всего из 17 раненых, госпитализированных в Yeni Klinika и получивших необходимую медицинскую помощь, 13 уже выписаны на амбулаторное лечение. Состояние их здоровья контролируется участковыми врачами по месту проживания.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

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