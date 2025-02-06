Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В 2027 г. планируется провести сертификацию учителей по всем предметам - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 6 февраля 2025 15:40 (UTC +04:00)
В 2027 г. планируется провести сертификацию учителей по всем предметам - Эмин Амруллаев

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2025 году к сертификации будут привлечены учителя по биологии, химии, физики, географии, информатики.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

Министр отметил, что в 2026 году к сертификации будут привлечены учителя по истории, музыке, технологиям, изобразительному искусству, физическому воспитанию.

"В 2027 году планируется провести сертификацию учителей по всем предметам", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости