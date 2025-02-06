В 2027 г. планируется провести сертификацию учителей по всем предметам - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - В 2025 году к сертификации будут привлечены учителя по биологии, химии, физики, географии, информатики.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

Министр отметил, что в 2026 году к сертификации будут привлечены учителя по истории, музыке, технологиям, изобразительному искусству, физическому воспитанию.

"В 2027 году планируется провести сертификацию учителей по всем предметам", - добавил он.

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