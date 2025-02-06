БАКУ /Trend/ - В Баку начнется реализация проекта "Цифровая школа".

Об этом заявил сегодня на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

Он отметил, что с помощью этого проекта родители смогут отслеживать уроки, оценки и преподавателей своих детей.

"Здесь будут собраны персонализированные данные. В кабинете родителей будут отображаться оценки, а также информация о соблюдении правил дисциплины их детьми. В то же время родители смогут следить за уроками и оценивать их", - добавил он.

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