В Азербайджане изменятся условия приема на работу директоров школ и их заместителей

БАКУ /Trend/ - При назначении директоров в средние школы будет учитываться сертификационный балл кандидатов.

Об этом сказал сегодня на брифинге министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

По его словам, при приеме на работу заместителей директоров общеобразовательных учреждений будут учитываться сертификационный балл кандидатов и мнение руководителя учреждения.

"Кандидаты, которые соответствуют условиям, примут участие в этапе собеседования", - добавил министр.

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