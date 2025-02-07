В Актау прошла поминальная церемония в память о жертвах крушения самолета AZAL (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 7 февраля 2025 года в городе Актау прошла поминальная церемония, организованная посольством Казахстана в Азербайджане и акиматом Мангистауской области в память о погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний", произошедшего 25 декабря 2024 года.

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве Казахстана в Азербайджане, в мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, представители учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители города Актау.

"В начале мероприятия были прочитаны аяты из Священного Корана.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим. Компетентные органы Казахстана, в том числе и акимат Мангистауской области, приняли все необходимые меры в дни трагедии.

Н. Килыбай еще раз поблагодарил спасателей, медиков и всех неравнодушных казахстанцев.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном действительно поистине союзнический характер. Он отметил, что расположенные на восточном и западном берегах Каспийского моря Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры.

Посол добавил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь азербайджанский предприниматель подчеркнул, что успешно занимается бизнесом в Казахстане и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу.

В ходе мероприятия Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе г. Алматы. Квартиры оснащены мебелью и бытовой техникой. Кроме того, он также передал три новых автомобиля Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Актау.

Близкие погибших и сотрудники учреждений, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, поблагодарили азербайджанского предпринимателя. Аким области Н. Килыбай также выразил благодарность от имени общественности Мангистауской области и подчеркнул, что мероприятие стало еще одним примером казахстано-азербайджанской дружбы", - говорится в сообщении посольства.

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