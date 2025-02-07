В Сальянском районе преданы земле останки шехида I Карабахской войны Эльшана Тагиева (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Сальянском районе преданы земле останки шехида Эльшана Губад оглу Тагиева, считавшегося пропавшим без вести в I Карабахской войне.

Как сообщает пятницу Trend, останки шехида были преданы земле под оружейные залпы на кладбище села Сеидсадыглы Сальянского района.

На церемонии, наряду с членами семьи шехида, присутствовали официальные лица исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны и представители общественности.

Отметим, что Тагиев Эльшан Губад оглу родился в 1971 году в Сальяне. Во время I Карабахской войны добровольцем ушел на фронт. Пропал без вести в январе 1994 года во время боев на территории села Шукюрбейли Физулинского района. Был похоронен как неизвестный шехид на кладбище села Шаммедли Имишлинского района. Его останки были идентифицированы спустя 31 год.

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