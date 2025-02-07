В министерстве науки и образования Азербайджана произведено новое назначение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве науки и образования Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Trend, соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Чапай Мамедов назначен заведующим отделом дошкольного и общего образования министерства.

Отметим, что Чапай Мамедов обладает степенью бакалавра по психологии и менеджменту, а также магистерской степенью по организации и управлению бизнесом. Ранее он занимал должность начальника отдела человеческих ресурсов министерства

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