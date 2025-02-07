ЗАНГИЛАН /Trend/ - "Азеришыг" разрабатывает новый проект в соответствии с генеральным планом Ханкенди.

Об этом сегодня на брифинге для представителей СМИ в Зангилане сказал советник председателя ОАО "Азеришыг" по техническим вопросам Вусал Ганбаров, сообщает Trend.

Он отметил, что на освобожденных территориях продолжаются работы по восстановлению существующих подстанций.

"В городе Ходжалы завершается строительство новых подстанций. Разрабатывается генеральный план города Ханкенди. В соответствии с ним разрабатываются наши проекты. Выполнение этих работ также должно начаться в ближайшие дни. Электросеть в Ханкенди старая и почти непригодна для использования. Прорабатываются проекты по организации здесь распределительных сетей между двумя энергоцентрами", - сказал Ганбаров.

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