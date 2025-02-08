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В Международном аэропорту Гейдар Алиев не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание

Общество Материалы 8 февраля 2025 12:42 (UTC +04:00)
В Международном аэропорту Гейдар Алиев не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание
Фото: Международный аэропорт имени Гейдара Алиева

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - В связи с наблюдаемыми в стране неблагоприятными погодными условиями в Международном аэропорту Гейдар Алиев на данный момент не зафиксировано задержек или отмен рейсов, оказывающих влияние на расписание, передает в субботу Trend со ссылкой на аэропорт.

Как говорится в сообщении аэропорта, безопасность полетов полностью обеспечена, и все рейсы выполняются согласно расписанию.

"Пассажирам, имеющим предстоящие рейсы, рекомендуется заранее планировать свое прибытие в аэропорт, принимая во внимание погодные условия и возможные трудности в организации дорожного движения.

В связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории аэропорта, пассажиры и посетители призываются не находиться на открытом воздухе дольше, чем это необходимо.

Отметим, что в случае возможных изменений, связанных с нестабильными погодными условиями, пассажирам будет предоставлена дополнительная информация через официальные каналы аэропорта и авиакомпаний", - сказали в пресс-службе Бакинского аэропорта.

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