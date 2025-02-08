Сфальсифицированы протоколы в муниципалитет Рагимли - избирательные документы будут переданы в Генпрокуратуру Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Имеются несоответствия между голосами, зафиксированными в протоколах, представленных вместе с жалобой по Хачмаз-Шабранскому избирательному округу № 56, и официальными результатами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сообщил член комиссии Бахшейиш Аскеров.

Он отметил, что в протоколах, представленных в жалобе, поступившей с избирательного участка №52, указано, что кандидат набрал 117 голосов, а в официальных результатах - 17:

От избирательного участка №24 Кёнуль Абдуллаева набрала 110 голосов в протоколе и 10 в официальных результатах.

Кандидат Гюльбала Меликов в протоколе набрал 200 голосов, а в официальных результатах - 2.

Б.Аскеров подчеркнул, что в 6 пунктах были сфальсифицированы протоколы выборов.

"В связи с возникновением обоснованных сомнений в наличии фактов фальсификации протоколов о результатах голосования на участках 24, 52, 53 в муниципалитет Рагимли Хачмаз-Шабранского избирательного округа № 56, представленных заявителями для расследования, избирательные документы будут переданы в Генеральную прокуратуру для установления наличия состава преступления в действиях соответствующих субъектов выборного процесса",- добавил он.

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