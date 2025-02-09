Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник воздух прогреется до 5 градусов тепла, в горных районах ожидается снег и гололед.

Как передает Trend, об этом говорится в прогнозе погоды на 10 февраля Национальной службы гидрометеорологии.

Так, в столице и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков. Однако, ночью в пригородах Баку возможны осадки, мокрый снег, прогнозируется северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1° до +1°, днем 2-5° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 771 мм рт.ст., относительная влажность — 65-75%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, в некоторых горных районах возможны небольшие осадки, снег. Местами будет туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-7° тепла, в горах ночью 7-12°, в высокогорье 14-19°, днем 3-6° мороза. Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах ожидается гололедица.