Назначен новый начальник департамента стратегического развития ЗАО "Бакинский метрополитен"

БАКУ /Trend/ - Наргиз Мустафаева назначена начальником департамента стратегического развития ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что трудовую деятельность Наргиз Мустафаева начала в 2002 году в Азербайджанской международной операционной компании по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли" в рамках "Контракта века".

С 2006 года занимала должность советника по "Экологии и охране окружающей среды" в компании bp.

Занимала должности руководителя группы аналитической оценки воздействия на окружающую среду, управления рядом крупных проектов в этом направлении. С 2012 года занимала должность заведующей отделом "Комплаенс, защита интересов и экологические правовые нормы" в Азербайджане, Грузии и Турции. С 2018 года она продолжила свою трудовую деятельность в качестве "Советника по модернизации и трансформации по добыче полезных ископаемых, бурению скважин, безопасности и операционным рискам" компании bp, руководя направлениями стратегического развития и трансформации компании bp. С 2019 года занимала пост регионального главы департамента Agility (Гибкости) по Ближнему Востоку, Африке, Азии и Австралии.

Начав свое среднее образование в Баку, она завершила его в штате Огайо (США). Высшее образование получила на факультете физической и экономической географии Бакинского государственного университета. В настоящее время Н.Мустафаева продолжает свое образование в Оксфордском университете.

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