В 2024 г. доходы местного бюджета Азербайджана увеличились на 7,1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - По данным Госкомстата Азербайджана за 9 месяцев, доходы местного бюджета в 2024 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 7,1 миллиона манатов (18,6 процента), в том числе поступления от местных налогов - на 3,4 миллиона манатов (21,2 процента).

Как сообщает в понедельник Trend, эта информация нашла свое отражение в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов (на 2024 год), который обсуждался сегодня на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В целях повышения финансовых возможностей муниципальных образований в 2024 году продолжена реализация мер по увеличению доходов бюджетов. Включены мероприятия по уточнению порядка учета объектов налогообложения и налогообложения неучтенных объектов, а также по законому исчислению и взиманию налогов и иной дебиторской задолженности. Кроме того, проводится работа по приведению арендной платы за муниципальные земли, сдаваемые в аренду в предыдущие годы, в соответствие с текущими рыночными ценами.

Также было подчеркнуто, что законное и эффективное использование муниципальных земель в интересах местного населения также оказывает положительное влияние на рост доходов местного бюджета. Преемственность работы в этом направлении сохранялась в течение всего года.

Отметим, что по закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.

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