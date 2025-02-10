Завтра в Азербайджане начнется выплата пенсий с новыми надбавками

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завтра начнет выплату пенсий за февраль.

Как сообщает Trend, завтра будет осуществлена выплата пенсий по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району. Пенсии по другим регионам республики, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены по графику в этом месяце.

Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2025 года, с начала года проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, а с 1 февраля минимальная пенсия увеличена с 280 до 320 манатов.

Пенсии за февраль будут выплачены вместе с указанными надбавками. Также к февральской пенсии будет добавлено январское повышение по индексации.

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